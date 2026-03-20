20/03/2026 16:06

工銀亞洲成為LCH ForexClear直接清算會員

《經濟通通訊社20日專訊》中國工商銀行（亞洲）今日正式成為全球領先清算機構、隸屬於倫敦證券交易所集團(LSEG)市場部門的LCH有限公司旗下LCH ForexClear直接清算會員，進一步拓展其全球外匯衍生品清算業務版圖。此外，該行近日再度獲港交所頒發「最佳交割外匯清算會員」，充分肯定該行在國際外匯清算領域的卓越貢獻。



中國工商銀行（亞洲）現已接入LCH ForexClear專為外匯衍生產品而設的清算解決方案，此舉不僅可為該行開拓高效、安全的外匯中央清算新渠道，更透過強化多幣種風險管理能力，顯著提升營運效率與優化成本結構，全方位增強本行服務全球外匯衍生品市場的綜合實力，同時更有效服務工銀集團內機構。



中國工商銀行（亞洲）副行政總裁徐磊表示，中國工商銀行（亞洲）與LCH持續深化合作，該行於過去半年先後成為LCH SwapClear及LCH ForexClear直接清算會員，覆蓋利率互換、外匯遠期等多元產品，全球清算業務戰略布局得以進一步優化，未來將持續與國際清算機構緊密合作，構建更完善的外匯清算生態圈，並不斷優化人民幣跨境清算服務，積極配合國家高水平對外開放政策，全力支持人民幣國際化穩步前行。(bi)