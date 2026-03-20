20/03/2026 19:37
《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，恒地潤啤康師傅藥明康德老鋪黃金公布業績
摘要 意見回饋
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 歐元區3月消費者信心指數23日23:00公布
▷ 恒地、潤啤等23日公布業績
▷ 歐盟主席馮德萊恩23至25日訪問澳洲
▷ 恒地、潤啤等23日公布業績
▷ 歐盟主席馮德萊恩23至25日訪問澳洲
各國重要經濟活動方面，歐盟執委會主席馮德萊恩訪問澳洲（至25日）。
數據方面，下周一11:00pm（本港時間．下同），歐元區公布3月消費者信心指數。
在本港，下周一公布業績的公司有:恒基地產(00012)、華潤啤酒(00291)、康師傅控股(00322)、藥明康德(02359)、老鋪黃金(06181)等。
下周二（24日）公布業績的公司有:商湯-W(00020)、昆侖能源(00135)、萬洲國際(00288)、中國電信(00728)、同程旅行(00780)、小米集團-W(01810)、藥明生物(02269)、華潤醫藥(03320)、海底撈(06862)、農夫山泉(09633)等。
下周三（25日）公布業績的公司有:北控水務集團(00371)、中國太平(00966)、快手-W(01024)、石藥集團(01093)、安踏體育(02020)、蒙牛乳業(02319)、中國人壽(02628)、金山軟件(03888)、百濟神州(06160)、泡泡瑪特(09992)等。
下周四（26日）公布業績的公司有:深圳國際(00152)、北京控股(00392)、中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)、中芯國際(00981)、中國生物製藥(01177)、華虹半導體(01347)、信達生物(01801)、中國平安(02318)、中國財險(02328)、中海物業(02669)、中國建築國際(03311)、美團-W(03690)、海爾智家(06690)等。
下周五（27日）公布業績的公司有:中信股份(00267)、比亞迪電子(00285)、中國石油股份(00857)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、華潤置地(01109)、華晨中國(01114)、華潤燃氣(01193)、華潤萬象生活(01209)、比亞迪股份(01211)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、新奧能源(02688)、交通銀行(03328)、中國重汽(03808)、招商銀行(03968)、洛陽鉬業(03993)等。
此外，下周一不同集團(06090)將有基石投資者持股解禁。(wa)