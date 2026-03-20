20/03/2026 11:47
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連跌三日報2.02厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.02375厘，跌3.071基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.34238厘，跌0.822基點。
隔夜息報1.4厘，升9.107基點；一周拆息升0.875基點，報1.55256厘，兩周則跌0.732基點，報1.93149厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則跌0.488基點，報2.82191厘。
港元匯價今日在7.8373-7.8321之間上落，最新報7.8346。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.4厘，升9.107基點；一周拆息升0.875基點，報1.55256厘，兩周則跌0.732基點，報1.93149厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則跌0.488基點，報2.82191厘。
港元匯價今日在7.8373-7.8321之間上落，最新報7.8346。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.4
|+9.107
|一周
|1.55256
|+0.875
|兩周
|1.93149
|-0.732
|一個月
|2.02375
|-3.071
|兩個月
|2.23649
|-0.589
|三個月
|2.34238
|-0.822
|六個月
|2.60268
|-
|一年
|2.82191
|-0.488
資料來源：香港銀行公會