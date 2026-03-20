20/03/2026 16:52

龍資源(01712)︰芬蘭及瑞典地區總礦產資源量以噸位計增加8%

《經濟通通訊社20日專訊》龍資源(01712)公布，在其芬蘭及瑞典地區項目的礦產資源量及礦石儲量估算的年度更新已經完成。



於2025年12月31日的總礦產資源量估算為16000千噸3.1克╱噸品位黃金，含1600千盎司黃金，與於2025年6月16日向香港聯合交易所有限公司呈報-「芬蘭及瑞典礦產資源量及礦石儲量估算之回顧」的總礦產資源量估算相比，以噸位及盎司計分別增加8%及10%。



更新至2025年12月31日的總礦石儲量估算為6300千噸，平均黃金品位為2.7克╱噸，含540千盎司黃金。此反映與於2025年6月16日所報總礦石儲量估算相比，以噸位計增加41%，以盎司計增加35%。(kl)