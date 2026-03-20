20/03/2026 10:01

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▷ 美聯儲面臨通脹上行及就業下行雙向風險

▷ 安本指9月減息可能性取決中東局勢及油價 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》安本投資高級美國經濟師Jon Butcher就美國聯儲局3月議息會議評論指，正如聯儲局主席鮑威爾所指，該局目前面臨的挑戰在於，油價衝擊對其兩個主要任務都構成了截然相反的風險--對通脹的上行風險和對勞動力市場的下行風險--兩者均需要採取截然不同的應對措施。*勞動市場復甦勢頭或被破壞，進而拖累經濟*撇開地緣政治帶來的不確定性，鮑威爾對近期美國經濟的「穩健」表現表示樂觀。他似乎並未過多關注疲弱的2月份就業報告，這暗示過去三個月幾乎為零的就業增長，可能主要因為移民減少使平衡點接近零。因此，即使沒有現時的能源價格衝擊，美聯儲局也可能已經考慮更長時間維持利率不變。油價上漲已經導致汽油和柴油零售價格迅速上漲。未來幾個月，這或將導致食品和機票等其他商品價格上漲。但這些價格上漲也會逐漸地降低家庭可支配收入，並抑制消費支出。近幾周股市的下跌也可能加劇經濟增長下行壓力，因為財富效應在過去一年一直是家庭消費的重要驅動因素。事實上，儘管鮑威爾沒有明確提及，但地緣政治不確定性加劇，以及國內需求可能疲弱，都可能破壞勞動市場剛萌芽的復甦勢頭。鑑於就業增長已經很低，勞動市場存在萎縮的風險，或進而拖累美國經濟。這一切都使聯儲局作出適當的貨幣政策措施難以立即明朗化，也符合目前它採取的觀望態度。*料只於9月減息一次，明年上半年再減25基點*與聯儲局一樣，安本也希望在判斷貨幣政策走向之前，先觀察中東局勢發展。目前的基本預期是，未來幾周衝突將有所緩和，霍爾木茲海峽隨後也將很快重新開放，從而使油價從現時水平迅速回落。在這種情況下，影響可能是短暫的，經濟增長和勞動市場復甦將持續。但由於2026年潛在通脹上行的因素依然高企，預期9月只會減息一次，明年上半年還會再減息25個基點。然而，如果衝突持續的重大風險全面出現，油價長期保持在每桶100美元以上，通脹影響將波及更廣泛的商品和服務，屆時聯儲局的下一步行動可能是加息，而不是減息。(wa)