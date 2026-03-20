20/03/2026 10:02

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▷ DWS預期2026年仍將減息一次

▷ 鮑威爾稱通脹預期穩定，提及可能以臨時主席身份留任 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》一如市場預期，聯儲局官員決定維持政策利率不變，但決定並非一致通過，理事米蘭(Stephen Miran)投票支持減息25個基點。局方的會後聲明指出，中東局勢升溫為經濟前景帶來額外不確定性。DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，從最新經濟預測顯示，官員預期油價上升主要推高整體通脹，同時亦會對核心通脹帶來一定影響，但相關影響主要反映於2026年。聯儲局主席鮑威爾其後補充，關稅效應亦是導致相關調整的因素之一。值得留意的是，儘管油價上升或對經濟構成壓力，加上2025年經濟增長預期被下調，當局仍預期2026年經濟增長將溫和加速。點陣圖亦顯示，儘管通脹率攀升加上經濟增長更為強勁，預期2026年仍將減息一次。*料最終減息至更接近中性水平，惟市場或仍需等待*DWS指，在記者會上，鮑威爾整體上以聯儲局一貫的立場應對能源衝擊問題，強調通脹預期仍然穩定受控，並暗示聯儲局不會因短暫的能源價格上升而倉促調整政策。政策焦點將集中於關稅帶來的物價壓力，尤其是商品通脹。雖然他承認通脹或於短期內上升，但有信心關稅效應將在2026年中以前開始消退。其言論進一步顯示，這仍是未來減息的關鍵條件，而勞動市場表現將決定最終的寬鬆幅度。至於中性利率問題，鮑威爾重申現時利率水平處於中性區間的上端。鮑威爾亦罕有地公開談及接任安排，表示若繼任人尚未獲確認，他將以「臨時主席」身份留任，並會繼續擔任理事，直至司法部完成調查。整體而言，貨幣政策的核心指引仍然取決於通脹預期發展及影響利率走向的潛在因素。現階段，聯儲局官員對此顯得相當有信心。然而，隨著關稅持續對通脹構成壓力，加上能源價格上升的潛在影響，這種政策立場不無風險，甚至令人懷疑聯儲局會否重蹈以往過於自滿的覆轍。歷史經驗顯示，聯儲局公信力是穩定通脹預期的關鍵因素，這或可解釋鮑威爾為何罕有地表現出高度自信，並表示會繼續留任一段時間。目前，DWS仍維持原有觀點，即聯儲局最終仍會進一步減息至更接近中性水平，但市場或仍需等待一段時期。(wa)