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摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局維持利率3.50%-3.75%不變

▷ 中東局勢升級或排除今年減息可能

▷ 富達維持股市正向看法，建議納入另類資產及原材料 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》美國聯儲局如市場預期維持政策利率不變，聯邦基金利率目標維持在3.50%-3.75%。富達國際指，當局政策聲明整體變化有限，但明確指出中東地緣政治風險增加，令通脹與就業前景的不確定性同步上升。*若中東局勢持續升級，或排除今年減息可能性*富達國際高級環球宏觀策略師Max Stainton表示，今年利率前景的關鍵，將高度取決於中東局勢及其對能源價格的影響。在基本情境下，若油價維持在每桶90至110美元的較高區間，聯儲局可能延長按兵不動的時間，短期內啟動降息的門檻隨之提高；但此一情境尚不足以引發新一輪加息周期，因其對經濟增長的拖累仍屬可控，且油價對物價影響偏向一次性。然而，若油價進一步升破每桶120美元，並帶動運輸與商品價格再度上升，將加強利率維持較高水平的政策立場，同時也增加下半年需求轉弱甚至經濟衰退的風險。綜合來看，若基本情境如預期般發展，今年聯儲局仍可能減息一至兩次。然而需要注意的是，中東局勢變化迅速，在伊朗能源基礎設施遭到攻擊後，局勢已有升級跡象。若此情況持續，今年減息的可能性幾乎被完全排除。*股債相關性提升，建議納入另類資產與原材料*富達指，全球主要經濟體的增長動能持續，美國表現尤為突出。在財政支出與AI投資需求帶動下，美國經濟增長動能仍具韌性。整體而言，全球宏觀周期仍處於擴張階段，但隨著地緣政治碎片化與貿易摩擦升溫，各區域之間的經濟分歧正逐步擴大。在此背景下，富達維持對股票市場的正向看法，並已轉而對政府債券採取較為建設性的態度。隨著通脹持續降溫並逐步受控，政府債券重新展現一定程度的分散效果；同時，在各類資產配置上，仍強調保持選擇性的重要性。隨著地緣政治情勢升溫，短期市場波動預期將隨之上升，但從中長期來看，人工智能等長期科技趨勢，搭配宏觀基本面維穩，仍將是股市的關鍵驅動力。在企業基本面持續展現韌性的情況下，投資者可透過布局全球優質企業，追求穩健的總回報。另一方面，考量股債相關性提升，建議採用納入另類資產與原材料的全球平衡策略，更具彈性地參與市場機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。