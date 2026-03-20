20/03/2026 09:21
【聚焦人幣】人民幣中間價升77點子，報6.8898，創近三年高
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8898，較上個交易日升77點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約130點，上個交易日報6.8975。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8898
|-77.00
|1歐元/人民幣
|7.9675
|+592.00
|100日圓/人民幣
|4.3570
|+401.00
|1港元/人民幣
|0.8792
|-9.10
|1英鎊/人民幣
|9.2395
|+891.00
|1澳元/人民幣
|4.8729
|+244.00
|1紐元/人民幣
|4.0382
|+378.00
|1新加坡/人民幣
|5.3869
|+135.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7243
|+216.00
|1加元/人民幣
|5.0105
|-115.00
|1人民幣/林吉特
|0.5720
|+32.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5112
|+3667.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4320
|-311.00
|1人民幣/韓元
|216.5800
|-121.00