20/03/2026 08:33

【ＡＩ】雷軍：未來三年在AI領域至少投入600億元

《經濟通通訊社20日專訊》3月19日晚，小米汽車召開新一代SU7發布會，小米集團董事長雷軍在會上談到AI產品Xiaomi miclaw，並表示小米計劃未來三年在AI領域至少投入600億元（人民幣．下同）。



雷軍表示，兩周前，小米也發布了自己的龍蝦產品Xiaomi miclaw，根據小米官方信息，Xiaomi miclaw聚焦驗證大模型在小米「人車家全生態」系統中的執行能力，探索模型從「對話能力」向「系統級執行能力」的落地路徑。雷軍介紹稱，小米龍蝦背後是剛剛發布的基座大模型MiMo-V2-Pro，該模型在Artificial Analysis大模型智能指數全球總榜上排名第八，按品牌排名全球第五，Pinch Bench任務完成率全球總榜第三，OpenRouter模型調用量排名第一。



據雷軍介紹，MiMo模型核心研發團隊Core Team的平均年齡僅25歲，最年輕的研究員年僅19歲，為北大圖靈班學生。團隊成員幾乎全部來自國內頂尖高校，博士佔比高達55%。他指出，小米在AI賽道或許相對低調，但實際推進速度比外界看到的更快，布局已涵蓋芯片、具身智能等多個領域。在AI領域，未來三年小米計劃至少投入600億元，今年AI相關研發與資本開支預算已超過160億元。(wn)