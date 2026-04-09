20/03/2026 13:58

【ＡＩ】騰訊QClaw開啟全量公測，無需邀請碼、下載即可使用

《經濟通通訊社20日專訊》騰訊公關總監張軍今日發文稱，QClaw正式開啟全量公測，無需邀請碼，用戶通過官網下載最新版本，20秒即可完成安裝，並向「龍蝦」下達指令。新版本已打通企業微信、QQ、飛書、釘釘等多平台遠控通道。還有「龍蝦像素工作室」、定時任務等特色功能也將在本次公測中正式上線。



據介紹，「像素工作室」是「龍蝦」的專屬空間，Agent不只是後台的進程，而是一個會根據工作狀態忙前忙後的「像素打工人」。用戶可以直觀看到其在整理資料、執行任務或待機等過程。另外，全新升級的定時任務功能實現了全可視化的操作界面，所有歷史任務都會被集中收納，可以根據需要，對多個任務進行獨立的開關、修改或刪除。(wn)