20/03/2026 17:13

《中國要聞》國際金價大幅下挫，內地金飾價格較上月跌一成

《經濟通通訊社20日專訊》受國際金價大幅下挫影響，國內黃金消費市場大跌。據《界面新聞》查閱黃金飾品各大品牌報價發現，相比兩日前的報價大跌超100元（人民幣．下同）。3月20日，周生生(01929)足金飾品報價1443元/克，而18日這一價格是1547元/克；老廟黃金足金飾品報價1445元/克，18日則報1550元/克，這已是該品牌連續第八日價格下跌。



報道指出，3月初，國內金飾品價格曾一度站上歷史高位。3月6日，周大福、金至尊(02882)等一線品牌黃金足金飾品報價曾高達1599元/克，周生生、老鳳祥(滬:600612)、老廟黃金報1590元/克。截至3月20日，國內多家黃金品牌的足金報價較月內最高點已回調近150元，回調幅度近10%。



報道又援引第三方平台得物App數據指出，實物黃金價格已跌回1個月前。截至3月19日，金飾品、金條價格均較1個月前下跌近10%。(wn)