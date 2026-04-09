20/03/2026 10:19

【ＡＩ】國資委：編制好中央企業人工智能產業發展「十五五」規劃

《經濟通通訊社20日專訊》據國務院國資委官網消息，3月19日，國務院國資委黨委與中央企業黨委（黨組）開展理論學習中心組「人工智能+」專題聯學。



國務院國資委黨委書記、主任張玉卓表示，要強化統籌推動，編制好中央企業人工智能產業發展「十五五」規劃，進一步加大投入力度，加強安全治理能力建設，統籌好發展與安全。要強化創新驅動，突破「卡脖子」難題，堅持「產業出題、科研答題」，持續提升產業鏈韌性，加快體制機制革新，打造安全可靠的人工智能產業底座。



張玉卓指出，要強化應用示範，深化場景賦能，加強數據治理，探索平台化發展，構建跨領域大規模的人工智能產業集群，推動人工智能在中央企業規模化落地。要強化開放合作，做強國家級開源社區，充分發揮「煥新社區」作用，推動跨領域跨學科協同，建設央企「AI+」產業共同體，加快人工智能全球合作，涵養互利共贏的產業發展生態。(jq)