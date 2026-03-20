20/03/2026 14:30

《行業數據》首2月內地快遞業務量304.9億件，同比增長7.1%

《經濟通通訊社20日專訊》據《央視新聞》報道，從國家郵政局了解到，前2個月中國郵政行業寄遞業務量超330億件，行業市場規模穩步增長。



國家郵政局最新數據顯示，1-2月，郵政行業寄遞業務量累計完成331.4億件，同比增長5.6%。其中，快遞業務量累計完成304.9億件，同比增長7.1%。前2個月，受假期消費升溫及年貨採購等因素推動，牛羊肉、海鮮、水果等生鮮產品以及電子產品寄遞量增長尤為明顯。



為應對生鮮寄遞高峰，快遞企業加大了對同城寄遞和生鮮冷鏈寄遞的綠色循環箱應用力度。同時，在多個機場和高鐵站，快遞企業推出「櫃台+智能櫃」雙模式寄存服務，方便旅客臨時存放、快遞行李。(jq)