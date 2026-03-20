20/03/2026 17:17
【聚焦數據】中國首2月FDI為1614.5億元人民幣，同比下降5.7%
《經濟通通訊社20日專訊》商務部公布，2026年1-2月，實際使用外資金額1614.5億元（人民幣．下同），同比下降5.7%。全國新設立外商投資企業8631家，同比增長14%。
從行業看，製造業實際使用外資475.2億元，服務業實際使用外資1112.2億元。高技術產業實際使用外資632.1億元，同比增長20.4%，佔全國實際使用外資的39.2%，較去年同期提升8.5個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長171.8%、84.1%、35.5%。
從來源地看，加拿大、瑞士、法國實際對華投資分別增長210%、41.3%、3%（含通過自由港投資數據）。(ct)
從行業看，製造業實際使用外資475.2億元，服務業實際使用外資1112.2億元。高技術產業實際使用外資632.1億元，同比增長20.4%，佔全國實際使用外資的39.2%，較去年同期提升8.5個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長171.8%、84.1%、35.5%。
從來源地看，加拿大、瑞士、法國實際對華投資分別增長210%、41.3%、3%（含通過自由港投資數據）。(ct)