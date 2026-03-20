20/03/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年高，即期開市升163點子報6.8850

《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行黨委日前召開擴大會議提出，充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



人民幣兌一美元中間價今報6.8898，較上個交易日升77點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約130點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開163點子，報6.8850，上個交易日即期匯率收盤報6.9013。



市場人士稱，日本央行、歐洲央行和英國央行均維持利率不變，日圓、歐元和英鎊震盪反彈，美元震盪回落重新失守100關口，人民幣的外部壓力有所緩解，但中東戰事仍在進行，短期不確定性仍大。



中金公司稱，美國已從石油淨進口國轉變為淨出口國，當油價上漲時，其本土石油供給穩定性更強，增長相對更有韌性。此次原油供應衝擊範圍超過2022年俄烏衝突，亞洲新興市場國家受到波及，增強資本回流美元動力。疊加美元流動性環境已從充裕轉向收緊，任何避險情緒的升溫都可能放大美元升值壓力。(jq)