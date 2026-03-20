20/03/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升196點子，報6.8817

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8817，較上個交易日4時30分收盤價升196點子，全日在6.8812至6.8984之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌29點子，報6.8842。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8898，較上個交易日升77點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約130點。



市場人士稱，中東戰事持續外溢，全球經濟的負面影響或逐漸顯現，人民幣短期料延續區間震盪。一外資行交易員稱，「中東戰爭的影響越來越大，人民幣目前看寬幅震盪，等事件平息再選擇方向。」



星展銀行稱，鑒於美聯儲在降息周期中受制約、美元維持強勢，中國人行面臨的政策空間更趨狹窄，需要在支持國內增長與維護匯率穩定之間取得平衡。美元走強的環境也壓縮了央行降息空間，並提高了以寬鬆政策對沖資本流動波動的約束。(jq)

