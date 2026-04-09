20/03/2026 16:58

【ＡＩ】阿里媽媽推出「AI萬相」超級經營智能體引擎

《經濟通通訊社20日專訊》阿里媽媽今日正式推出「AI萬相」，定位為超級經營智能體引擎，並通過四大Agent能力作用於商家的經營。



據介紹，「AI萬相」建立在阿里媽媽重倉AI戰略下的強大模型算法能力和淘系所積累的萬億級真實交易數據基礎上。商家僅需輸入指令，「AI萬相」即刻調用多個智能體，實時執行經營任務。



「AI萬相」背後包含四大核心Agent：萬相智識、萬相智品、萬相智造、萬相智投，不僅記住消費者行為，更記憶商家的經營策略。



其中，萬相智識作為意圖識別Agent，擅長讀懂消費者真實意圖，從海量的模糊搜索中捕捉實時的興趣脈衝；萬相智品是商品理解Agent，重構商品賣點，將商品的物理描述優化為高階情緒/場景意圖。萬相智造則可面向不同消費者精準生成不同的創意推薦；萬相智投作為投放優化Agent，幫助商家完成自動投放的同時還能實時調優。(sl)