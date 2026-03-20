20/03/2026 08:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 恒指短期預期於25000至26300點區間震盪

▷ 影響因素含北水操作/美PPI/地緣政治/公司業績

▷ 紫金礦業發布2026-2028年銅金產量全球前三規劃 More ▼ Less ▲

《港股評論》就恒生指數短期趨勢而言，由於北水目前維持「兩萬五買」、「兩萬六沽」的操作，且美國最新PPI數據加劇對通脹的憂慮，令資金態度審慎，缺掃貨意欲，料恒指短期較難突破26300點，即年初以來頭肩頂下方之頸線，預期於25000點至26300點之區間震盪為主。港股能否破局，不外乎留意美伊戰爭、特朗普訪華及重磅股業績。首先，美伊戰爭尚未分出勝負，主要是礙於政治負擔及財政考量等因素，美國未派出地面部隊作戰，故或需待伊朗耗盡無人機及飛彈庫存，戰爭才有望結束，惟變數甚高，宜緊貼觀望；其次，關注通脹加劇幅度會否超市場預期；第三，特朗普最新稱將押後訪華，若最終順利舉行並釋出好消息，可以推動股市向上；第四，繼騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，下周中國人壽(02628)及中國平安(02318)將公布業績，內銀股則壓軸，如業績普遍向好且指引勝市場預期，或有望帶動恒指進一步上揚。總結而言，投資者不妨關注三大訊號，包括北水掃貨力度，只要北水未大幅撤離，相信港股再大幅下跌的空間有限；250天線（約25075點）屬港股好淡分界，此位置自2024年9月重展升浪以來未曾收穿，只要港股穩守，本輪牛市升浪料得以延續；早前科指表現較好，先於恒指收復美伊戰爭所帶來的跌幅，只要有效站穩5000點附近，科指仍有反彈空間，直接支撐恒指表現。股份部署方面，受AI急速發展、新能源車製造及電網升級所驅動，銅市場供應缺口將再擴大，繼而支撐銅價，料銅的結構性牛市並未完結。中線而言，我們相信龍頭礦業公司的盈利能力仍有提升空間，投資者不妨關注全球性龍頭紫金礦業(02899)的低吸機會。公司於上月發布《三年(2026-2028)產量規劃》，該規劃明確未來3年的產量階梯目標，旨在到2028年實現銅、金產量進入全球前三位。隨著巨龍銅礦二期達產及三期建設，成銅產增量核心來源，以及加速「兩湖兩礦」（阿根廷3Q鹽湖鋰礦、西藏拉果錯鹽湖鋰礦、剛果（金）馬諾諾鋰礦以及湖南湘源硬岩鋰礦）一期達產，新增第二增長曲線，將刺激公司產能在此3年集中釋放；再憑藉公司全球多元布局、極致成本優勢、高效併購與運營能力，疊加金屬價格上行周期，有望成為未來業績高增的催化劑。鑑於公司管理層長年投資眼光獨到、執行能力高，以及紫金礦業作為高增長的礦業龍頭，長期增長邏輯清晰，估值合理，投資者可考慮中線部署。《光大證券國際產品開發及零售研究部》投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。