24/03/2026 10:44

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 老鋪黃金2026年首季收入165-175億人民幣，同比增超100%

▷ 首季淨利36-38億人民幣，淨利率21.7%-21.8%

▷ 2025年新開10間店舖，含上海4間及香港1間大型店 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》花旗發表研究報告指出，繼早前發出盈喜後，老鋪黃金(06181)公布2026年首季業績遠優於預期，收入及利潤率均超出該行及市場預期。該行相信投資者正關注金價波動後的未來銷售勢頭，以及市場有關集資可能性的傳聞，這些因素已對近期股價構成壓力。該行的情境分析支持高於預期的盈利預測，以及充足庫存應對短期銷售。該行維持對其「買入」評級，目標價1162元。報告指出，2026年首季收入達165億至175億元人民幣，按年增長超過100%，佔該行及市場2026年預測的41%至44%及45%至47%。首季淨利潤達36億至38億元人民幣，淨利潤率達21.7%至21.8%，高於2025年下半年經調整後的17.9%及該行2026年預測的19.3%，反映10月份提價後毛利率顯著回升至超過40%，以及強勁銷售帶來的營運槓桿效應。該行認為，首季強勁收入主要受惠於2025年新開店舖的貢獻，包括10間新店中的5間大型店舖，其中4間位於上海，1間位於香港。此外，1月份金價快速上漲帶動需求，以及2月底提價前的提前購買需求亦有所幫助。報告提到，公司存貨由2024年12月的41億元人民幣及2025年6月的87億元人民幣，大幅增至2025年12月的160億元人民幣，為農曆新年銷售作準備。考慮到160億元人民幣的存貨及每年2次的周轉率，以及潛在毛利率超過40%，該行預計目前存貨可支持2026年收入達530億元人民幣，較2025年的273億元人民幣增長近一倍。該行表示，除非未來銷售繼續保持三位數增長，否則考慮到盈利產生的額外現金流，公司並無迫切的集資需求。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。