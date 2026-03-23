23/03/2026 17:40

《外圍焦點》歐洲央行首席經濟學家發表講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社23日專訊》中東戰火進入第四周，戰事升級推高通脹憂慮，美股上周五（20日）全線向下。道指收市跌443.96點或0.96%，報45577.47點；標指跌100.01點或1.51%，報6506.48點；納指跌443.08點或2.01%，報21647.61點。港股方面，恒生指數收市報24382，跌894點或3.5%，成交3687億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場關於歐元的活動上就APPIA路線圖發表講話。24日凌晨12:00am，歐洲央行首席經濟學家連恩在一場會議上發表講話。



數據方面，今晚11:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數，料由負12.2惡化至負14.2。



在美國，今日公布業績的公司有：文遠知行(US.WRD)等。(wa)