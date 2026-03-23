24,382.47
-894.85
(-3.54%)
24,965
+618
(+2.54%)
高水583
8,307.82
-266.25
(-3.11%)
4,712.48
-159.90
(-3.28%)
3,813.28
-143.77
(-3.633%)
4,418.00
-149.02
(-3.263%)
13,345.51
-520.69
(-3.755%)
70,917.0100
+3,058.0100
(4.506%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
70,917.01
+3,058.01
+4.506%
2,176.8500
+122.9500
+5.986%
23/03/2026 18:05
商品價格行情：期油報99.09美元；倫敦金4254.04美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|18:00報價
|升/跌
|比例
|5月紐約期油
|99.09
|0.86
|0.88%
|6月布蘭特期油
|108.71
|2.30
|2.16%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4254.04
|-210.55
|-4.72%
|紐約期金
|4321.26
|-288.34
|-6.26%
|倫敦銀
|63.57
|-4.49
|-6.60%
|紐約期銀
|64.64
|-5.02
|-7.21%
*上述報價只供參考用