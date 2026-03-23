24,382.47
-894.85
(-3.54%)
24,955
+608
(+2.50%)
高水573
8,307.82
-266.25
(-3.11%)
4,712.48
-159.90
(-3.28%)
3,813.28
-143.77
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4,418.00
-149.02
(-3.263%)
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70,878.6500
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23/03/2026 18:05
歐元兌美元報1.1494，關注歐元區3月消費者信心指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.054
|99.647
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.55/59
|159.41/45
|159.21/25
|歐元/美元
|1.1492/96
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|1.1570/74
|英鎊/美元
|1.3265/69
|1.3309/13
|1.3338/42
|美元/瑞郎
|0.7929/33
|0.7906/10
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|美元/加元
|1.3749/53
|1.3730/34
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|澳元/美元
|0.6940/44
|0.6966/70
|0.7020/24
|紐元/美元
|0.5779/83
|0.5796/00
|0.5829/33
|美元/人民幣
|6.9110/14
|6.9067/71
|6.8862/66
|美元/港元
|7.8295/99
|7.8278/82
|7.8335/39
*上述報價只供參考用