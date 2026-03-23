24,633.10
-644.22
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23/03/2026 09:05
紐元兌美元報0.5833，惠譽降新西蘭展望由穩定至負面維持AA+評級
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
|貨幣名稱
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.47/51
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|歐元/美元
|1.1544/48
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|英鎊/美元
|1.3319/23
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|美元/瑞郎
|0.7887/91
|0.7876/80
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|澳元/美元
|0.6993/97
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|0.7020/24
|紐元/美元
|0.5822/26
|0.5831/35
|0.5829/33
|美元/人民幣
|6.8955/59
|6.8862/66
|6.8862/66
|美元/港元
|7.8350/54
|7.8334/38
|7.8335/39
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