23/03/2026 08:31

赤峰黃金(06693)折讓28%配股予紫金礦業(02899)入主籌94億元，原大股東同步悉售持股

《經濟通通訊社23日專訊》赤峰黃金(06693)公布，單一最大股東李金陽向紫金礦業(02899)(滬:601899)之全資附屬紫金黃金轉讓約2.42億股A股，佔已發行股本約12.73%。



同時，赤峰黃金向紫金黃金配售約3.11億股新H股，每股30.19元較前收市價折讓28.3%，是次認購股份佔集團經擴大已發行股本約14.1%，所得款項總額約93.86億元，淨額約92.92億元，擬用於海外業務發展、收購礦業資產及一般公司用途。



交易完成後，李金陽將出清所有持股，紫金集團將持有約2.42億股A股及3.3億股H股，總計佔經擴大已發行股本約25.85%，成為單一最大股東。