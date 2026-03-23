23/03/2026 09:24

【中東戰火】中東戰火第24日，以伊互轟核設施，特朗普最後通牒即將到期

《經濟通通訊社23日專訊》伊朗戰火至周一（23日）已持續24日。以色列於上周六（21日），空襲伊朗中部的納坦茲 (Natanz) 核設施，該設施是伊朗最重要的核研究與鈾濃縮基地之一。



伊朗隨即對等反擊，同日晚間發射多枚導彈打擊以色列南部城市迪莫納，該地設有以色列主要的核研究中心，造成至少180人傷亡，是本輪衝突以來，以色列核研究設施周邊首次遭到直接打擊。



伊朗還首次向印度洋發射了兩枚彈道導彈，目標是4000公里外的迪哥加西亞島美英聯合軍事基地。



*通牒於本港時間周二清晨到期*



美國總統特朗普則向伊朗發出強硬通牒，要求在48小時內重新開放受封鎖的霍爾木茲海峽，否則美國將對伊朗的電力基礎設施發動毀滅性打擊。此期限預計於本港時間周二（24日）清晨到期。



伊朗警告若遭到攻擊，將無限期關閉霍爾木茲海峽，並對海灣地區與美、以關聯的能源及海水化淡設施進行廣泛報復。(jf)