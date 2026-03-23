23/03/2026 13:00

【中東戰火】高盛上調油價預測，稱霍爾木茲海峽封鎖是史上最大石油供應衝擊

《經濟通通訊社23日專訊》伊朗戰爭進入第四周仍看不到緩解跡象。高盛上調2026年油價預測，稱伊朗封鎖霍爾木茲海峽航運，對全球原油市場構成了史上最大供應衝擊。



報告將布蘭特期油2026年平均價格預測，從每桶77美元上調至85美元，紐約期油全年均價預測從每桶72美元，上調至79美元。



分析師在報告中說，上述調整部分基於一個假設：經霍爾木茲海峽的運量將僅為正常水平的5%，並持續六周，隨後逐步恢復，持續約1個月。



分析師表示，假設霍爾木茲海峽航運在全面重啟後，還需四周逐步恢復至正常水平，中東原油產量損失將從當前的每日1100萬桶，擴大至1700萬桶的峰值，累計損失將略高於8億桶。(jf)