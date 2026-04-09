23/03/2026 16:31

【國際要聞】加拿大客機在紐約與消防車相撞，正副機長傷重不治

《經濟通通訊社23日專訊》一架載有76人的加拿大航空快運客機，周日（22日）晚間在紐約拉瓜迪亞機場著陸後不久，與一輛消防車相撞。據美媒最新消息，正、副機長傷重不治，另外至少有兩人受傷。



現場照片顯示，包括駕駛艙的機頭前部被嚴重撕裂。肇事機場周日早些時候受惡劣天氣影響，已出現航班受擾。事故發生後，該機場暫停接收來自美國和加拿大的進港航班。



此次意外成為美國本土在15個月內發生的第三宗重大商業航空事故。2025年1月，美國航空集團一架支線客機在華盛頓附近與軍用直升機相撞，機上無人生還；去年11月，UPS一架貨機在肯塔基州路易斯維爾起飛後不久墜毀並爆炸。(jf)