23/03/2026 15:56

【國際要聞】美國紐約有客機降落機場後與救援車輛相撞，至少四傷

《經濟通通訊社23日專訊》加拿大快運航空一架客機在美國紐約拉瓜迪亞機場，與地面一輛救援車輛相撞，美國傳媒報道至少四人受傷，機場暫時關閉。



事發在當地周日（22日）晚上11時許，涉事的是一架龐巴迪CRJ-900型客機，消息指機上載有76名乘客和4名機組人員，從加拿大蒙特利爾降落紐約拉瓜迪亞機場，與一輛隸屬紐約與新澤西港務局的救援車輛相撞，當時客機滑行速度大約40公里。



社交平台圖片和影片顯示，客機在意外後停在跑道上，機頭位置嚴重損毀並翹起。被撞的救援車輛翻側。



當局指，涉事的救援車輛載著警員。消息人士表示，客機機師和副機師傷勢嚴重，兩名警員骨折，情況穩定。



聯邦航空管理局預計，拉瓜迪亞機場將會關閉至東部時間星期一下午2點。美國國家運輸安全委員會表示，已成立小組調查事故原因。(rc)