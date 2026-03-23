23/03/2026 15:22

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 黃金ETF跌幅擴大，恒生黃金ETF跌12.6%至13.03元

▷ 現貨金跌至每盎司4137.11美元，抹去年內漲幅

▷ 紫金、山東黃金等金礦股跌幅達5%至9.8% More ▼ Less ▲

表列同板塊或相關股份表現 股份（編號） 現價（元） 變幅(%) 赤峰黃金(06693) 31元 跌26.33% 招金礦業(01818) 26.26元 跌5.81% 山東黃金(01787) 29.4元 跌9.82% 紫金(02899) 32.18元 跌5.96% 靈寶黃金(03330) 20.32元 跌17.2% 中國黃金國際(02099) 136.3元 跌7.09% SPDR金(02840) 2967元 跌12.71% 價值黃金(03081) 19.47元 跌12.38% 紫金黃金國際(02259) 166.4元 跌5.51% FL二南方黃金(07299) 22.48元 跌24.05% SPDR金(02840) 2967元 跌12.71% 價值黃金(03081) 19.47元 跌12.38% 恒生黃金ETF(03170) 13.03元 跌12.55%

《經濟通通訊社23日專訊》金礦股全線重挫，紫金(02899)跌6%，報32.18元，紫金黃金國際(02259)跌5.5%，報166.4元，山東黃金(01787)跌9.8%，報29.4元，招金礦業(01818)跌5.8%，報26.26元。特朗普昨日警告伊朗須在本港時間明天清晨全面開放霍爾木茲海峽，否則美國會徹底摧毀伊朗境內發電廠，伊朗方面表明若發電站遇襲將會完全關閉霍爾木茲海峽。市場憂慮海峽完全封鎖後現有獲通行油輪都會受到阻礙，通脹勢必惡化，促使各國央行加息，打壓金價炒賣空間，據利率期貨CME FedWatch顯示，儘管市場對聯儲局4月議息預期仍為按兵不動為主流，但4月加息0.25厘機會率已由0%升至12.4%。。紐約期金及現貨金在亞洲時段早盤雙雙跌穿4400美元關，隨著倒計時臨近，金價沽壓持續，現貨金跌至每盎司4137.11美元，跌7.88%，黃金期貨現報4179.44美元/盎司，跌9.33%，雙雙抹去年內漲幅。黃金ETF跟跌，FL二南方黃金(07299)跌24.1%，報22.48元，恒生黃金ETF(03170)跌12.6%，報13.03元。現時，恒生指數報24296，跌980點或跌3.9%，主板成交近3110億元。國企指數報8276，跌297點或跌3.5%。恒生科技指數報4692，跌180點或跌3.7%。即月期指新報24263，跌987點，低水33點。即月國指期貨報8265，跌311點，低水11點。即月科指期貨新報4687，跌179點，低水11點。(nw)