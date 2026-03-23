23/03/2026 15:22
《異動股》黃金ETF跌幅擴大至12%，美提加息可能金價抹去年內漲幅
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▷ 黃金ETF跌幅擴大，恒生黃金ETF跌12.6%至13.03元
▷ 現貨金跌至每盎司4137.11美元，抹去年內漲幅
▷ 紫金、山東黃金等金礦股跌幅達5%至9.8%
▷ 現貨金跌至每盎司4137.11美元，抹去年內漲幅
▷ 紫金、山東黃金等金礦股跌幅達5%至9.8%
特朗普昨日警告伊朗須在本港時間明天清晨全面開放霍爾木茲海峽，否則美國會徹底摧毀伊朗境內發電廠，伊朗方面表明若發電站遇襲將會完全關閉霍爾木茲海峽。市場憂慮海峽完全封鎖後現有獲通行油輪都會受到阻礙，通脹勢必惡化，促使各國央行加息，打壓金價炒賣空間，據利率期貨CME FedWatch顯示，儘管市場對聯儲局4月議息預期仍為按兵不動為主流，但4月加息0.25厘機會率已由0%升至12.4%。。
紐約期金及現貨金在亞洲時段早盤雙雙跌穿4400美元關，隨著倒計時臨近，金價沽壓持續，現貨金跌至每盎司4137.11美元，跌7.88%，黃金期貨現報4179.44美元/盎司，跌9.33%，雙雙抹去年內漲幅。
黃金ETF跟跌，FL二南方黃金(07299)跌24.1%，報22.48元，恒生黃金ETF(03170)跌12.6%，報13.03元。
現時，恒生指數報24296，跌980點或跌3.9%，主板成交近3110億元。國企指數報8276，跌297點或跌3.5%。恒生科技指數報4692，跌180點或跌3.7%。即月期指新報24263，跌987點，低水33點。即月國指期貨報8265，跌311點，低水11點。即月科指期貨新報4687，跌179點，低水11點。
(nw)
|股份（編號）
|現價（元）
|變幅(%)
|赤峰黃金(06693)
|31元
|跌26.33%
|招金礦業(01818)
|26.26元
|跌5.81%
|山東黃金(01787)
|29.4元
|跌9.82%
|紫金(02899)
|32.18元
|跌5.96%
|靈寶黃金(03330)
|20.32元
|跌17.2%
|中國黃金國際(02099)
|136.3元
|跌7.09%
|SPDR金(02840)
|2967元
|跌12.71%
|價值黃金(03081)
|19.47元
|跌12.38%
|紫金黃金國際(02259)
|166.4元
|跌5.51%
|FL二南方黃金(07299)
|22.48元
|跌24.05%
|SPDR金(02840)
|2967元
|跌12.71%
|價值黃金(03081)
|19.47元
|跌12.38%
|恒生黃金ETF(03170)
|13.03元
|跌12.55%