23/03/2026 07:57

紫金礦業(02899)去年盈利518億人幣破紀錄，派息按年增36%至38分，計劃今年金增產17%

《經濟通通訊社23日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至去年12月31日止年度盈利約517.8億元（人民幣．下同），增長61.6%，不但創下歷史新高，更是公司首次突破500億元盈利關口。紫金礦業每股盈利1.95元，派末期股息每股38分，按年增加35.7%。



紫金礦業全年營業收入約3491億元，升15%，扣除非經常性損益之純利507億元，升60%，去年礦山產金升23.3%至90噸，產銅按年升1.9%至109萬噸，礦產銀按年升0.68%至439噸。於去年底紫金礦業資產負債比率為51.56%，按年跌3.63個百分點。



紫金礦業預計今年礦產金105噸，升16.67%，礦產銅120萬噸，升10%，礦產銀520噸，升18%。此外，該集團規劃至2028年形成27至32萬噸當量碳酸鋰產能，成為全球最重要鋰礦生產商之一。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告