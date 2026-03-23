23/03/2026 08:16

赤峰黃金(06693)去年多賺75%，股息倍增至32分，今年產金目標14.7噸

《經濟通通訊社23日專訊》赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，截至去年12月31日止年度盈利約30.8億元（人民幣．下同），升74.7%，每股盈利1.69元，派末期股息每股32分。



該集團指，營業收入約126億元，升40%，扣除非經常性損益之純利30億元，升79%，因去年國際金價屢創歷史新高，帶來可觀營收增長。



該集團指，今年黃金產銷目標為14.7噸，電解銅1.1萬噸。



該集團指，旗下五龍礦業新建尾礦庫項目預計第四季度完成；三分礦盲豎井技改及延伸、副井明豎井技改等項目預計年內陸續完工，而吉隆礦業新建年產6萬噸地下開採項目正進行地下開採擴建項目的初步設計和安全設施設計；冶煉室改造等。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告