23/03/2026 08:16

紫金黃金國際(02559)去年盈利勁飆2.3倍收入增八成，派息1.5港元

《經濟通通訊社23日專訊》紫金黃金國際(02259)公布，截至去年12月31日止年度盈利約16億元（美元．下同），升2.3倍，每股盈利0.82元，派末期股息每股1.5港元。



*今年礦產金產量指引升12%*



該集團指，去年生產礦產金46.9噸，上升約20%，而產量指引方面，於今年礦產金總產量約59.2噸，按年升12.3%，於2028年礦產金總產量為70至75噸。



該集團指，營業收入約53.8億元，上升約80%，黃金銷售收入52.9億元，黃金銷量46.6噸，每盎司平均售價3524元，受惠於黃金價格上升、成熟礦山穩產提效，以及新收購的加納阿基姆金礦和哈薩克瑞果多金礦貢獻新增黃金銷量，盈利能力顯著增強。經營活動產生的現金流入淨額約24億元，上升約1.7倍，自由現金流約17.9億元，上升約3.6倍。



該集團指，於去年底、保有探明、控制及推斷的總資源量約為金1972噸、銀1611噸，銅16.3萬噸；其中，保有證實儲量和可信儲量約為金917噸、銀663噸、銅9.3萬噸，資源基礎持續保持穩定。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告