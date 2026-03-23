23/03/2026 08:37

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▷ 中國無意通過匯率貶值獲貿易優勢

▷ 將完善人民幣跨境使用制度安排 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》人民銀行行長潘功勝22日在中國發展高層論壇2026年年會上表示，人民銀行將堅持支持性的貨幣政策立場，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行創造良好的貨幣金融環境；綜合運用存款準備金率、政策利率、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。*繼續實施適度寬鬆的貨幣政策*潘功勝說，人民銀行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。當前，中國的社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。人民銀行將平衡好短期與長期、支持實體經濟增長與保持金融體系自身健康性、內部均衡與外部均衡之間的關系，綜合運用存款準備金率、政策利率、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。*沒必要通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢*潘功勝表示，按照國際貨幣基金組織的分類標準，中國實行有管理的浮動匯率制度。今年以來，人民幣對美元匯率升值約1.3%，對歐元升值3.7%、對日圓升值3.2%、對英鎊升值2.4%。「中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」潘功勝說，人民銀行的立場始終是清晰的，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時加強預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。*歡迎境外投資者參與和投資中國金融市場*潘功勝說，人民銀行將穩步推動金融業的高水平開放。深化金融市場互聯互通、支付系統跨境互聯，便利更多投資者投資中國金融市場。中國股市和債市規模均位居全球第二，市場深度、韌性和流動性持續提升。截至2025年底，境外機構和個人持有境內股票、債券、存貸款等人民幣金融資產超過10萬億元。「歡迎境外投資者參與和投資中國金融市場。」*持續完善人民幣跨境使用制度安排*近年來，人民幣國際化取得積極進展，為境內外主體提供更加多元化的貨幣選擇。潘功勝表示，目前人民幣融資成本相對較低。2025年，多國政府、國際開發機構、金融機構、大型企業發行熊貓債券超過1700億元，在香港發行的離岸人民幣債券規模更大。人民銀行將持續完善人民幣跨境使用制度安排和金融基礎設施建設。開展多元化的貨幣金融合作，推動離岸人民幣市場的發展，為跨境貿易和投融資活動提供便利。