23/03/2026 13:11

《本港樓市》經絡：一個月HIBOR報1.95厘創逾7個月新低，外來資金流向仍有待觀察

《經濟通通訊社23日專訊》今日一個月HIBOR報1.95厘，連跌4個工作日，創2025年8月15日（1.45厘）後即逾7個月的新低。以現時一般新造H按計劃「H+1.3厘」計算，今日H按業主仍需以封頂息率3.25厘供款。



*倘大量資金流入，一個月HIBOR或跌穿1.95厘以下*



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，HIBOR走勢視乎季節性因素、市場活動以及對於港元的需求，現時本港銀行體系總結餘暫時維持約538億港元，受地緣政治影響，外來資金或有機會湧入香港，如再有大量資金流入本港銀行體系，HIBOR或有機會跌穿1.95厘以下，屆時H按業主便可以低於封頂息率3.25厘供款。惟現時外來資金流向仍有待觀察，另外美國未來貨幣政策走向仍存在不確定性，有意置業人士應定期觀察市場及息口走勢。(bi)