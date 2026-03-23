23/03/2026 16:04

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▷ 零售銷售反彈，美元走弱提升香港零售競爭力

▷ 賣地收入波動成公共財政結構性挑戰 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》恒生銀行將香港今年經濟增長預測由2.6%上調至3.1%，因本地及外圍需求增加，為整體經濟帶來支持等。恒生指，過去一年，香港零售業表現顯著改善，零售銷售額在經歷了2024年長時間收縮後出現反彈，消費需求回升，反映資產市場表現強勁所帶來的正面財富效應，尤其是去年股票和樓市均錄得不俗表現。該行又預計，資產市場的持續上漲將進一步提振消費者信心，進而推動消費需求繼續增長。而美元走弱和人民幣走強，將增強香港零售業的競爭力，並刺激旅遊需求。*經營帳目可保持盈餘，惟非經營帳目仍現較大赤字*恒生又指，港府未來5年的財政收支，在計入發行政府債券所得的淨收入後，預計將能維持盈餘；經營帳目雖可保持盈餘，惟需應付發展北部都會區的相關開支，非經營帳目仍將出現較大赤字。*賣地收入波動仍是公共財政結構性挑戰*恒生又指，政府預計未來五年賣地收入將穩定增長，有關收入預計將逐步達到本地生產總值的2%，反映當局對房地產市場前景感到樂觀，但賣地收入預計仍將低於逾1000億港元，即於房地產市場表現強勁時的歷史高位。作為政府收入主要來源，賣地收入的波動，仍是公共財政的一個結構性挑戰。在此財政框架下，政府發債的需要與地產市場表現密切相關。當房地產市場周期處於低谷，賣地收入對政府收入的貢獻不足3%，但賣地收入的佔比在高峰期可飆升至25%。因此當房地產市場表現欠佳時，較低的賣地收入會拖累財政收支狀況。若政府要維持財政儲備水平，就會增加發行債券的需要，這個財政框架意味著政府發行債券的需要，與房地產市場的表現息息相關。*美國持續通脹壓力或限制進一步寬鬆空間*對外貿易方面，恒生指，香港的對外貿易表現未有因美國加徵關稅而受到影響。過去一年，香港的進出口均實現了強勁增長，又認為亞洲區主要經濟體推動貿易多元化的趨勢，進一步加強了香港的戰略重要性，並會在中期內持續支撐香港的對外貿易表現。恒生續指，儘管基本預測是聯儲局今年將再減息兩次，每次減息25個基點，但美國持續的通脹壓力或會限制進一步寬鬆的空間。此外，地緣政治風險仍構成威脅，如果局勢出現更嚴重的情況，或需注意資金流出現大幅波動的風險。(bi)