23/03/2026 16:58
【中東戰火】中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題
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▷ 中石化啟動應急預案應對中東戰事影響
▷ 3月加工量調整5%，近兩月供應無問題
▷ 霍爾木茲海峽中斷影響原油供應，爭取沙特及非洲資源
▷ 3月加工量調整5%，近兩月供應無問題
▷ 霍爾木茲海峽中斷影響原油供應，爭取沙特及非洲資源
他指出，3月份公司對加工量的調整幅度約為5%，並未造成大幅波動。至於4、5月份的生產負荷，公司仍需根據形勢發展、原油供應保障情況，以及庫存變化等因素綜合平衡後確定，相信通過優化調整，公司完全有能力應對今年第二季因資源不足可能引發的生產波動，預計整體波動不會太大，而從目前公司原油庫存與成品油庫存來看，公司認為近兩個月的供應是沒有問題的。
他提及，從目前形勢來看，戰事持續時間比預期更長，尤其是霍爾木茲海峽中斷航行後，海灣地區部分資源無法運出，對公司的原油供應造成了一定影響，但指公司在全球擁有非常強大的採購專業團隊與能力。在資源端，公司正積極爭取沙特阿拉伯通過延布港出口資源，也在積極爭取非洲等其他地區的資源。
他續指，霍爾木茲海峽關閉及近期油價大幅上漲，使公司在資源端的成本大幅增加，包括近期運費大幅上漲等，這對公司經營帶來不利影響。總體來看，煉油化工業務面臨的挑戰相對較大，油價主要取決於戰事發展，若局勢能盡快好轉，油價也有望回落。(bn)