23/03/2026 11:35

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.3 -10 一周 1.48619 -6.637 兩周 1.83506 -9.643 一個月 1.95107 -7.268 兩個月 2.20518 -3.131 三個月 2.32911 -1.327 六個月 2.60494 +0.226 一年 2.88952 +6.761

《經濟通通訊社23日專訊》拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報1.95107厘，跌7.268基點，並連跌四日，假如業主選用H按H+1.3%，即3.25%，與「封頂位」相約；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.32911厘，跌1.327基點。隔夜息報1.3厘，跌10基點；一周拆息跌6.637基點，報1.48619厘，兩周則跌9.643基點，報1.83506厘。長息方面，六個月拆息升0.226基點，報2.60494厘，一年期則升6.761基點，報2.88952厘。港元匯價今日在7.8392-7.8301之間上落，最新報7.8303。資料來源：香港銀行公會