23/03/2026 11:35
《港元利率》拆息普遍向下，一個月拆息報1.95厘，與H＋1.3%封頂位相約
《經濟通通訊社23日專訊》拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報1.95107厘，跌7.268基點，並連跌四日，假如業主選用H按H+1.3%，即3.25%，與「封頂位」相約；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.32911厘，跌1.327基點。
隔夜息報1.3厘，跌10基點；一周拆息跌6.637基點，報1.48619厘，兩周則跌9.643基點，報1.83506厘。長息方面，六個月拆息升0.226基點，報2.60494厘，一年期則升6.761基點，報2.88952厘。
港元匯價今日在7.8392-7.8301之間上落，最新報7.8303。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.3厘，跌10基點；一周拆息跌6.637基點，報1.48619厘，兩周則跌9.643基點，報1.83506厘。長息方面，六個月拆息升0.226基點，報2.60494厘，一年期則升6.761基點，報2.88952厘。
港元匯價今日在7.8392-7.8301之間上落，最新報7.8303。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3
|-10
|一周
|1.48619
|-6.637
|兩周
|1.83506
|-9.643
|一個月
|1.95107
|-7.268
|兩個月
|2.20518
|-3.131
|三個月
|2.32911
|-1.327
|六個月
|2.60494
|+0.226
|一年
|2.88952
|+6.761
資料來源：香港銀行公會