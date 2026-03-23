23/03/2026 11:52

【中東戰火】團結香港基金︰油價出現「加快減慢」現象，倡政府在油站批地條款加入規管條文

《經濟通通訊社23日專訊》中東戰火推高油價，政府將由4月起，每周公布油公司售價與國際成品油價格的比較。團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒在電台節目表示，政府今次措施是踏出良好第一步，為市民提供國際基準作對比；下一步若發現價格差距甚大，政府可考慮引入規管。



蕭逸駒指出，現時油價出現「加快減慢」現象。政府除增加油價透明度外，未來亦可在油站批地條款中加入相關規管條文。他又提到，若中東局勢持續，油價回落機會較低，建議油公司購入價格較低的油產品。



油價上升導致運輸成本增加，或令不少日用品零售價跟隨上調。蕭逸駒表示，香港屬小型外向型經濟，進口大量產品，受油價影響屬正常現象，但他認為部分日用品與油價並無直接關係，供應商有可能借機加價。(kl)