23/03/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶143點子，報6.9041，創一周低
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9041，較上個交易日跌143點子，創3月16日以來一周新低，較市場預測偏弱約110點，上個交易日報6.8898。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9041
|+143.00
|1歐元/人民幣
|7.9676
|+1.00
|100日圓/人民幣
|4.3320
|-250.00
|1港元/人民幣
|0.8811
|+19.90
|1英鎊/人民幣
|9.1909
|-486.00
|1澳元/人民幣
|4.8326
|-403.00
|1紐元/人民幣
|4.0208
|-174.00
|1新加坡/人民幣
|5.3776
|-93.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7534
|+291.00
|1加元/人民幣
|5.0275
|+170.00
|1人民幣/林吉特
|0.5706
|-14.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.0650
|-4462.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4760
|+440.00
|1人民幣/韓元
|218.3200
|+174.00