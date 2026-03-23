23/03/2026 14:06

《Ａ股焦點》紫金礦業回應併購：赤峰黃金境外礦山具良好產能提升潛力

《經濟通通訊社23日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)今早公告，擬獲得赤峰黃金(06693)(滬:600988)控制權，交易總價折合182.58億元人民幣。



據《財聯社》報道，紫金礦業副董事長、總裁林泓富在今日上午召開的公司2025年度業績說明會上表示，收購赤峰黃金，一是符合公司資源優先的戰略安排；二是赤峰黃金在境外的幾座礦山都具有良好的找礦前景和產能提升潛力；三是因全球治理秩序、信用貨幣超發等問題都沒有得到根本解決，從中長期看，黃金維持高價位或進一步上漲的邏輯沒有變化。



林泓富同時強調，紫金礦業不會成為單純的投資平台，核心資產肯定還是在公司的手上。



紫金礦業A股低開低走，午後仍跌3.16%，報30.65元人民幣。(jq)