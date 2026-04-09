23/03/2026 08:46

【ＡＩ】國家互聯網應急中心等發布OpenClaw安全使用實踐指南

《經濟通通訊社23日專訊》開源人工智能代理OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期受到廣泛歡迎，但引起網絡安全及私隱風險憂慮。為幫助用戶安全使用OpenClaw，國家互聯網應急中心、中國網絡空間安全協會3月22日聯合發布OpenClaw安全使用實踐指南，面向普通用戶、企業用戶、雲服務商以及技術開發者等，提出安全防護建議。



其中，對於普通用戶的建議包括：使用專用設備、虛擬機或容器安裝OpenClaw，並做好環境隔離，不宜在日常辦公電腦上安裝；不使用管理員或超級用戶權限運行OpenClaw；不在OpenClaw環境中存儲、處理隱私數據；及時更新OpenClaw最新版本等。



對於雲服務商，指南建議包括做好雲主機基礎安全層面的安全評測與加固，做好安全防護能力部署、接入，以及做好供應鏈及數據安全防護。(wn)