23/03/2026 09:19

【ＡＩ】騰訊推出微信「ClawBot」插件，支持接入OpenClaw

《經濟通通訊社23日專訊》據騰訊公眾號消息，3月22日，微信正式推出「ClawBot」插件，支持接入OpenClaw。用戶掃碼或複製命令，即可將OpenClaw接入微信。連接後，用戶就能通過微信聊天的方式，快速調用自己的「龍蝦」高效互動。



用戶將微信更新至最新版本（微信需為iOS系統8.0.70及以上版本）後，可通過「我-設置-插件」路徑查看終端安裝指令，通過掃碼或複製命令的方式完成連接。連接成功後，用戶可直接通過微信聊天界面調用並操作其OpenClaw實例，收發照片、視頻、語音、文件等。



與此同時，騰訊圍繞「龍蝦」這一暱稱的相關配套服務也已就位，包括騰訊雲旗下的「養蝦車間」雲端服務Lighthouse（含企業版Claw Pro）、自研的 WorkBuddy 工具以及本地版 QClaw。這些產品均可通過不同路徑接入微信。(wn)