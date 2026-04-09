23/03/2026 13:52

【ＡＩ】阿里據報擬推類OpenClaw架構PC及主機硬件

《經濟通通訊社23日專訊》據《財聯社》從知情人士處獲悉，阿里將推出JVS Book（筆記本終端）與JVS Box（迷你主機）等硬件產品。其中，筆記本終端主打移動辦公，基於類OpenClaw架構打造，深度集成JVS Claw平台；JVS Box則面向桌面辦公，作為桌面級AI Agent工作站，同樣採用類OpenClaw架構。



知情人士透露，上述硬件產品將由阿里雲無影團隊主導，計劃從軟件平台延伸至硬件終端，構建完整的AI Agent體驗。



公開報道顯示，阿里此前於3月13日上線了JVS Claw，該產品原名「無影JVS」，為阿里版OpenClaw產品。無影是阿里雲2020年推出的核心雲端計算產品線，主打「算力上雲、本地免部署」的雲桌面、雲應用服務，為JVS Claw提供了獨立雲端運行環境、算力調度與安全隔離能力。(wn)