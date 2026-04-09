23/03/2026 10:51

【ＡＩ】2026人形機器人半馬4月開跑，共300多台機器人參賽

《經濟通通訊社23日專訊》據《央視》報道，3月23日，由北京市人民政府、中央廣播電視總台、中國電子學會、世界機器人合作組織共同主辦的2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事相關信息正式發布，比賽將於4月19日鳴槍開跑，人類選手與機器人選手同場競技。



報名於3月10日24時截止，組委會共收到來自全國13個省、直轄市及自治區的76家主體超百支參賽隊伍的報名申請，包括80多支企業賽隊、20多支高校及訓練營隊伍；匯聚了26個品牌、300餘台人形機器人。



本屆機器人半馬賽事在規模、參與度、技術能力等方面實現全面躍升：參賽隊伍數量實現近5倍增長，參與範圍從5省份擴大至13省份（含香港）；有20所高校採用直接報名、與企業組成聯合實驗室及參與訓練營等方式報名參賽，是首屆參賽高校數量的10倍；首次湧現的自主導航參賽隊伍佔比高達38%，技術層面迎來關鍵突破；亮相的機器人品牌數量達26個，基本覆蓋市場主流機器人品牌。(ry)