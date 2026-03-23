23/03/2026 17:27
【聚焦數據】首2月深圳進出口達8242億元創新高，出口增逾35%，進口增40%
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▷ 2026年前兩月深圳進出口總額8242.3億元，同比增37.3%
▷ 出口機電產品佔72.9%，進口機電產品佔76.8%
▷ 民營企業進出口值5991.8億元，佔總值超七成
▷ 出口機電產品佔72.9%，進口機電產品佔76.8%
▷ 民營企業進出口值5991.8億元，佔總值超七成
機電產品仍是深圳外貿的「壓艙石」。前兩月，深圳出口機電產品3601.7億元，增長30.6%，佔出口總值的72.9%；進口機電產品2534.2億元，增長33.4%，佔比高達76.8%。與人工智能密切相關的電子元件、電腦零部件進出口大幅增長37.1%，合計達3166.9億元，對全市外貿增長貢獻率達38.3%。
*「新三樣」出口增43.7%*
綠色低碳與特色優勢產品出口增勢迅猛。「新三樣」產品（新能源汽車、鋰電池、光伏產品）出口215.6億元，增長43.7%；無人機、3D打印機、數字照相機出口增長較快。
民營企業成為深圳外貿增長的核心引擎。前兩月，深圳有進出口記錄的民營企業達4.12萬家，增加40.9%；創造了5991.8億元的外貿值，增長47.6%，佔全市外貿總值超七成。
同時，深圳外貿自主性繼續提升，產業鏈更長、附加值更高的一般貿易進出口4625.8億元，增長46.4%，佔深圳外貿總值的56.1%，同比提升3.5%；深圳境內自主品牌產品出口1502.1億元，增長46%，彰顯「中國製造」向「中國品牌」躍升的堅實步伐。(jq)