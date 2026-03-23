23/03/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌245點子報6.9062，創兩周低

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9062，較上個交易日4時30分收盤價大跌245子，創3月9日以來兩周新低，全日在6.9039至6.9130之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌37點子，報6.9104。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9041，較上個交易日跌143點子，創3月16日以來一周新低，較市場預測偏弱約110點。



市場人士稱，美伊互放狠話加劇市場擔憂，油價保持升勢，對通脹的影響越發明顯，市場預期美聯儲年內存加息可能性，這反過來加劇亞幣的拋壓力。美債收益率加速上行，中美負利差進一步擴大，美元/人民幣長端掉期下探至-1582點，創逾半年新低。



東京三菱日聯銀行中國最新觀點稱，當前是全球資產價格正在圍繞「能源擾動下的再通脹風險」重新排序。在這一框架下，美元通常受益於更高的避險需求與更高的利率預期，而多數能源進口型經濟體貨幣則承受更明顯的貿易條件衝擊，人民幣的升值斜率放緩，但方向未變。(jq)