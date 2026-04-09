23/03/2026 09:55

【ＡＩ】台積電魏哲家：機器人跳來跳去不實際，核心價值在「大腦」

《經濟通通訊社23日專訊》據《快科技》報道，台積電董事長兼總裁魏哲家近日針對當前火爆的機器人產業直言，目前市場上一些頻繁展示跳躍等動作的機器人，其觀賞性遠大於實用性。中國大陸有些機器人雖然能跳來跳去，但其實際用處並不大，更多只是好看而已。他認為，真正衡量機器人價值的核心標準，在於其大腦是否能夠有效運作，並為人類提供實質性的服務。



魏哲家並認為，機器人具備人類無法比擬的優勢。它們不需要吃飯和睡覺，在工作中既不會抱怨也不會發脾氣，除非人類特意教它們這樣做。這種高度的穩定性，讓機器人成為未來社會極其重要的勞動力補充。



魏哲家還特別強調了芯片在機器人領域的基礎性作用，並透露目前全球約95%的機器人大腦芯片都是由台積電代工製造。(sl)