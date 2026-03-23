23/03/2026 16:51

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▷ 當前戰事已致逾2.1萬人傷亡

▷ 地區國家反對封鎖霍爾木茲海峽，支持對話解決分歧 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》據《央視新聞》報道，中國政府中東問題特使翟雋今日下午在北京召開專題吹風會，介紹近期中東局勢。翟雋表示，這次戰爭的規模、力度和持續時長都已經超過了去年，「中東已經夠亂了」，地區國家和人民當前最期盼的是和平和安寧，有關的當事方應立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免局勢發展到不可收拾的地步。翟雋稱，此次戰事升級的背景，包括國家對衝突的相關看法，給他留下了深刻印象。他指出，地區國家對遭受戰火波及深感擔憂，強調普通民眾的生命安全應得到保證。各方一致反對封鎖霍爾木茲海峽，普遍認為伊朗是搬不走的鄰居，歡迎伊朗曾經做出的通過對話談判解決分歧的表態。翟雋又指，「中國譴責一切無差別攻擊平民和非軍事目標的情況」。當前戰事已經進入到第三周，造成超過2.1萬人傷亡。同時，應堅決阻止戰事蔓延擴散。目前戰事嚴重危及中東地區安全穩定，衝擊全球經濟能源和航道安全。此外，要堅決抵制單邊主義。拳頭硬不等於道理硬，國際社會應共同抵制任何違反國際法的行為，反對世界倒退回弱肉強食。翟雋強調，中國人民信奉以和為貴。作為負責任大國，中方將同有關各方保持密切溝通，為緩解緊張局勢、促進地區和平穩定不懈努力。據了解，翟雋近日赴中東多國穿梭訪問，同沙特、阿聯酋、巴林、科威特、埃及外長和海合會、阿盟秘書長會晤，並同卡塔爾外交部國務大臣通電話，就地區局勢進行深入溝通，為推動局勢降溫、勸和止戰作出中方貢獻。(sl)