23/03/2026 10:54

《匯海威言－毛偉廉》金價跌至超賣，本周料反彈

《匯海威言》中東戰火持續，地緣政治風險居高不下，但市場的避險資金流向卻明顯轉變。上周走勢與前周一樣，現貨金價未能受惠避險情緒，反而進一步回落，資金則主要流向美元及美國短期國債。這並非市場低估風險，而是反映避險模式出現結構性轉移，令金價短期仍然承受沽壓。不過，從技術走勢看，金價已進入超賣區域，本周須留意會否出現技術性反彈。上周六（21日）特朗普向伊朗發出最後通牒，戰爭可能擴大至攻擊能源設施，金價或借勢反彈。



傳統上，戰爭與不確定性往往利好黃金。然而這一輪衝突的影響，在於推高能源價格，引發市場對通脹再度升溫的憂慮。油價上升使通脹預期回升，投資者對美國聯儲局短期內減息的信心下降，甚至開始重新定價「利率將維持高位更長時間」的情況。最新的CME FedWatch工具顯示，在今年餘下的六次議息會議中，聯儲局維持利率不變的整體機率接近90%。在高利率環境下，無息的黃金吸引力自然下降，部分資金選擇轉換至可提供穩定收益的資產。



在此情況下，美元重新凸顯其避險地位。美元不僅具備全球結算貨幣的地位，亦同時受惠於相對較高的利率水平。在風險升溫但金融體系仍運作正常的情況下，投資者更傾向持有流動性高的美元資產，而非承擔價格波動的商品類資產。美元指數回升，正反映這種「流動性優先」的避險需求。



*美國3個月期國債成為近期避險寵兒*



值得注意的是，近日流入債市的資金並非集中於長年期國債，而是明顯偏好美國短期國債，尤其是3個月期限。上周，10年及30年期長債的債價急跌，反映債市中，長債投資者也「換馬」，將長債轉入短債，可見美國短期國債成為近期的避險寵兒。這類資產幾乎等同「有息現金」，利率風險低，同時可即時因應戰事或政策變化作出靈活部署。對許多機構投資者而言，短期美債成為暫時停泊資金的理想選擇。



相對之下，金價短期受到多重因素制約。強美元令以美元計價的黃金對非美元投資者而言成本上升，而高利率亦提高持有黃金的機會成本。在戰事尚未演變為金融危機、美元信用未受動搖之前，金價短期內仍有調整壓力。但從技術走勢來看，金價已進入超賣水平，本周不排除出現技術性反彈。特朗普上周六（21日）向伊朗發出威脅，要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀其各類發電廠；周日（22日）伊朗武裝部隊回應說，如果伊朗的燃料和能源基礎設施遭到侵犯，在中東地區屬於美國和以色列的所有能源、信息技術和淡水設施都將成為打擊目標。戰事可能升級至互相攻擊中東多個能源設施，金價或借勢反彈。本周美國無重要經濟數據公布，密切留意戰事發展。



*本周黃金技術分析*



上周五（20日）現貨黃金收報每盎司4491美元，全周累計下跌約540美元，跌幅顯著。從技術層面觀察，日線圖RSI已跌至29，進入超賣區域，顯示短線再度大幅下跌的空間或有限，隨時有出現技術性反彈的可能。



下方首個重要支持位落在4404美元（2月2日低位），一旦失守，下一步料下試4274美元。上方阻力方面，初步阻力位於4842美元（2月17日低位），若能成功升破，下一道阻力將指向5014美元（3月9日低位）。



*本文撰於2026年3月23日上午0時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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