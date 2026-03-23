23/03/2026 11:33

【中東戰火】全球債券孳息率攀升，伊朗戰爭顛覆市場利率預期

《經濟通通訊社23日專訊》全球國債孳息率上升，中東衝突導致能源價格飆升，投資者紛紛押注各國央行將提高利率。



美債孳息率已升至數月來的最高水平，此前債券價格連續第三周走低，市場猜測聯儲局為應對通脹不得不加息。



澳洲10年期國債孳息率周一（23日）攀升至2011年以來的最高水平，新西蘭國債孳息率觸及2024年5月以來的最高水平。日本和韓國國債孳息率也上漲，歐洲國債期貨下跌。



Columbia Threadneedle Investments投資組合經理Ed Al-Hussainy表示：「市場簡直亂成一團，現在大家的狀態都是先賣出再說。」(rc)